Onderhandelingen Hamilton en Mercedes vertraagd: ‘Eerst weer op de been komen’

De Duitse renstal meldde dinsdag dat Hamilton was besmet met het coronavirus. Hij mist daardoor de Grote Prijs van Sakhir en zit in quarantaine. ,,Het tijdschema voor de onderhandelingen is verlengd, zolang hij herstelt. Zijn prioriteit is om eerst op de been te komen”, vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff vrijdag in Bahrein. Wolff liet eind november al doorschemeren de besprekingen over Hamiltons aflopende contract spoedig te willen starten.