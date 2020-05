Ondergrondse koninklijke behandeling voor grasmat in nieuw Bernabeu

Londen en Gelsenkirchen

De nieuwe grasmat zal op acht platen rusten waardoor het op slechts enkele minuten tijd automatisch kan afdalen en opgeborgen worden in een opslagruimte aan de westzijde van het stadion. In die ‘cave’ worden de verschillende graspanelen continu op de juiste temperatuur gehouden, besproeid en via hoogstaande technologie van de juiste hoeveel licht voorzien. Zo blijft het gras in ideale conditie voor als Hazard en co weer aan de bak moeten.



Het systeem van verplaatsbaar gras is niet nieuw. Het Tottenham Hotspur Stadium maakt gebruik van drie secties om het voetbalplein via een verborgen railsysteem in en uit het stadion te rijden. Ook Schalke 04 heeft een beweegbare grasmat, al gebeurt het aan- en afvoeren via één grote plaat van 10.000 ton. Het nadeel: het duurt liefst 12 uur om de grasmat te laten aanbrengen of te laten verwijderen.