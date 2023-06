Onder de radar in Turks luxelandhuis: dit is het nieuwe leven van ex-Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj

Ex-Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj (56) is een van de gesanctioneerde oligarchen die na de Russische oorlog van de aardbol verdwenen lijkt. ‘The Daily Mail’ onthult nu dat zijn nieuwe leven zich afspeelt in het Turkse Istanboel, waar hij een luxelandhuis huurt.

De invasie van Rusland in Oekraïne eind februari 2022 luidde het einde in van het machtige bijna 20 jaar durende voetbaltijdperk van Abramovitsj bij Chelsea, gespekt met twee Champions League- en vijf Premier League-titels. Door zijn banden met de Russische president Vladimir Putin viel Abramovitsj ten prooi aan de sancties van de Britse regering die de tegoeden van Russische oligarchen in het Verenigd Koninkrijk bevroor. Abramovitsj zag zich gedwongen Chelsea te verkopen. In mei 2022 raakte een deal rond met een consortium rond de Amerikaanse miljardair Todd Boehly voor een bedrag van bijna 5 miljard euro.

Sindsdien is er niet veel meer gehoord of gezien van Abramovitsj. Zijn nieuwe leven is een goed bewaard geheim, maar The Daily Mail lichtte nu toch een tip van de sluier. Volgens de Britse krant huurt de Russische miljardair voor 40.000 pond per maand - circa 47.000 euro per maand - een luxevilla in Anadolu Hisari, een rijke wijk aan de oevers van de Bosporus in de Turkse hoofdstad Istanbul.

Het is nog onduidelijk of Abramovitsj daar constant verblijft: een poging van een Turkse mediakanaal om met een drone een glimp van de Russische tycoon op te vangen mislukte. Lokale bewoners zouden de lippen stevig op mekaar houden. The Daily Mirror schreef wel eerder al eens dat Abramovitsj gezien was in een café bij een kopje koffie en een wandeling in de buurt. Berichten als zou hij willen investeren in Turks voetbal bleken voorbarig.

Volledig scherm In maart 2022 lag het luxeyacht 'Eclipse' van Roman Abramovitsj al aangemeerd bij Mugla in Turkije. © ANP / EPA

Dat Abramovitsj een nieuw toevluchtsoord heeft gevonden in Turkije, hoeft wel niet te verbazen. Turkije legde Rusland geen sancties op en veel rijke Russen weken uit naar het land. Volgens een rapport van het Turks Statistisch Instituut sloten Russen in 2022 meer dan 16.300 vastgoedtransacties af in Turkije tegenover 5.300 in 2021. Ook de luxejachten van Abramovitsj liggen in Turkije aangemeerd, waar ze op regelmatige basis ook weer vertrekken. Een keertje probeerden Oekraïeners in een klein bootje dat zelfs te verhinderen.

Abramovitsj investeerde bijna 2 miljard in Chelsea en verkocht club in 2022 Roman Abramovitsj deed Chelsea vorig jaar van de hand - indirect gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne. De Rus leidde de Londense club sinds 2003. Hij kocht ze voor 160 miljoen euro en investeerde op 19 jaar tijd via belastingparadijzen bijna 2 miljard in de club. Chelsea groeide uit tot een Europese topclub, in 2012 en 2021 wonnen de ‘Blues’ de Champions League. De oligarch, die zijn miljarden op slinkse wijze vergaarde in de olie- en aluminiumindustrie, was de eerste nieuwe rijke die een voetbalclub kunstmatig oppompte. Toen al werd hij een vertrouweling van Poetin genoemd en door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne werd het hem wat te heet onder de voeten. ,,Ik heb altijd gehandeld in het belang van de club. Gezien de huidige situatie heb ik beslist om de club te verkopen”, omschreef hij het zelf toen de club officieel te koop kwam. Enter het Amerikaans consortium Clearlake Capital rond zakenman Todd Boehly, op dat moment al de mede-eigenaar van baseballteam Los Angeles Dodgers. De Amerikanen betaalden 2,5 miljard pond (2,9 miljard euro) om Chelsea over te nemen en toonden zich daarnaast bereid om 1,75 miljard pond (2,0 miljard euro) te investeren in de club. Dat komt samen op 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro). De netto-opbrengsten gingen overigens niet naar Abramovitsj, wel naar een fonds dat alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne ondersteunt. Daar ging de Rus snel mee akkoord. Abramovitsj stond namelijk op de Britse sanctielijst vanwege zijn banden met Poetin.

Volledig scherm Zijn banden met president Putin van Rusland zouden het einde inluiden van het voetbaltijdperk van Abramovitsj in Engeland. © Getty Images