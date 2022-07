Ondanks slechte uitgangspositie heeft Max Verstappen in Hongarije toch iets waaraan hij zich kan vasthouden

Dat inhalen op de Hungaroring niet makkelijk is, dat werd in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije maar wat vaak duidelijk gemaakt. Dat de ‘one lap performance’ daardoor van levensbelang is, ook. Die twee gegevens in combinatie met het vermoeden dat het circuit in Boedapest de RB18 niet goed zou liggen, zorgden ervoor dat Max Verstappen op voorhand al verwachtte dat de laatste race voor de zomerstop een lastige zou worden.