Ondanks groot gat met Mercedes blijft Verstappen pushen

Langste etappe na protest van renners met 100 kilometer ingekort

11:29 De negentiende etappe in de Giro d’Italia is vandaag een flink stuk ingekort. Dat gebeurde na protest van de renners, die het na een kleine drie zware weken niet zagen zitten in de stromende regen een vlakke rit van liefst 258 kilometer af te leggen.