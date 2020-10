Oncollegiale Benzema tegen Mendy: ‘Speel niet naar Vinicius, hij is tegen ons’

,,Ik zweer het op het leven van mijn moeder. Geef hem de bal niet meer. Hij speelt tegen ons’’, zei Benzema in de rust tegen ploeggenoot Ferland Mendy volgens Franse liplezers. De spits praatte daarna met zijn hand voor de mond, zodat Vinicius verdere oncollegiale woorden niet kon horen. De Braziliaan die de afgelopen drie duels in de basis startte, kon nog geen potten breken. Hij werd in de zeventigste minuut gewisseld.