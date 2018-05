'Onbetaalbare ervaring Van Dijk en Wijnaldum'

Waarom?

Koeman: ,,Omdat zij altijd wel twee of drie momenten hebben dat ze dodelijk zijn. Madrid geeft je altijd het idee dat je mee kunt voetballen als tegenstander, maar het gaat erom: waar op het veld verlies je een bal? Voor Virgil (van Dijk, red.) ligt daar nog wel een aardig taakje, om als leider van de defensie ervoor te zorgen dat de zogenoemde restverdediging steeds op orde is. En wat ook zeker is, lijkt mij: als ze bij Liverpool zo verdedigen als tegen AS Roma in de halve finale, dan zijn ze hoe dan ook kansloos. Vooral op de beide backposities is het heel matig bij hen.''

Hoe kijkt u naar hun voorhoede?

,,Wat Liverpool als de beste kan, is het bespelen van de ruimte achter een verdediging. Na het eerste duel met Roma had ik het daar met Virgil en Georginio specifiek over. Ze vertelden dat Klopp ze eindeloos had laten trainen op hetzelfde patroon. Bal in de diepte gooien en Salah en Mané die als een speer waren vertrokken. Met Firmino erbij drie van die loerende aanvallers met snelheid of een individuele actie, dat is bijna niet te verdedigen als jij 'hoog' wilt staan met je laatste lijn. Liverpool scoort makkelijk en dat maakt het ook morgen heel interessant. Maar het punt is wel: Gaat Madrid die ruimte ook weggeven? Normaal gesproken een stuk minder. En wat verzin je dan?''