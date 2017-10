Het is natuurlijk ook niet stoer om te roepen dat je graag Nederlands kampioen wilt worden. En waarom zou je? Het geeft alleen maar extra druk. En de stress in het olympisch jaar is al zo groot. Maar aan alles merk ik dat de schaatsers nu al onder hoogspanning staan. Zelfs de eerste trainingswedstrijden zijn al gereden op olympisch niveau. Dai Dai Ntab, die na het publieksuur in Thialf even 34,66 rijdt. Sven Kramer, die zogenaamd zonder moe te worden even een baanrecord schaatst op de 5000 meter in Inzell. Kjeld Nuis, die met zijn baanrecord op de 1000 meter in Inzell aangeeft dat dit weekend de grens van 1.08 er echt aangaat in Heerenveen. Krankzinnig. En niemand die het zich kan permitteren om zich in te houden.



Diep van binnen weet iedere schaatser ook dat je maar op één manier kans maakt om je te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden. En dat is als je rijdt om te winnen.



Dus geen gelul over onbelangrijke wedstrijden. Die bestaan namelijk niet. En wie het niet gelooft, kijk dan maar naar de uitslagen van het bekertoernooi bij de voetballers. Waar de bekerwinnaar van vorig jaar er doodleuk uitvliegt in de eerste ronde tegen Swift of waar PEC Zwolle pas na verlenging met de schrik vrijkomt tegen Kozakken Boys.



Onbelangrijke wedstrijden bestaan niet in topsport. Als je niet voor de winst gaat, moet je lekker thuis blijven.



