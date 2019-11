Onana, Promes en Martínez staan op scherp

Ajax incasseerde dit seizoen al veertien gele kaarten in de Champions League, het meeste van alle deelnemers. Daley Blind en Joël Veltman zijn er niet bij in Lille. De verdedigers zijn geschorst omdat ze in het vorige duel met Chelsea (4-4) beiden met twee gele kaarten van het veld werden gestuurd.



David Neres is geblesseerd en minimaal tot aan de winterstop uitgeschakeld.