‘Onana mist interland Kameroen vanwege corona’

Onana is met de nationale ploeg van Kameroen op trainingskamp in Nederland. Morgen staat in de Utrechtse Galgenwaard een duel met Japan op het programma. De spelers verblijven in een hotel in Amsterdam en trainen op de velden van de Koninklijke HFC in Haarlem. Onana was daar eerder in de week gewoon op te zien. Volgens media uit Kameroen heeft de keeper nu echter positief getest op het coronavirus. Ajax wil er niets over zeggen.