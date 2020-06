Onafhankelijk onderzoek naar zonnepanelen op dak Thialf

Reportage Beach versus zaal: volleybal­sters hebben competitie enorm gemist

18:14 Wat was bedacht als een gezellige afsluiter van twee weken trainen in het zand, mondde vanmiddag uit in een bloedfanatiek toernooi tussen de nationale beach- en zaalvolleybalsters. In Den Haag galmden eindelijk weer krachttermen over de velden. ,,Hou jij je erbuiten, joh.”