Omar Elabdellaoui (ex-Feyenoord) maakt wonderbaarlijke comeback na elf oogoperaties

In de geschiedenis van de sport zijn er al veel bijzondere comebacks geweest, maar die van Omar Elabdellaoui (ooit zeven optredens voor Feyenoord) kan zonder overdrijven worden bestempeld als wonderbaarlijk. De 30-jarige rechtsback uit Noorwegen speelt vanavond zijn eerste wedstrijd sinds hij op 31 december 2020 vuurwerk in zijn oog kreeg en maandenlang blind was.

De 30-jarige Elabdellaoui staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Galatasaray. De aanvallend ingestelde rechtsback kende een succesvol eerste halfjaar bij de Turkse topclub, waar de fanatieke fans hem al snel in de harten sloten. Op oudejaarsavond 2020, inmiddels bijna veertien maanden geleden, ging het mis. Toen de 49-voudig international van Noorwegen het vuurwerk vast wilde klaarzetten voor later op de avond, kwam er een vijlpijl in zijn rechteroog.



De ambulance was er binnen minuten, maar op weg naar het ziekenhuis werd al een foto van Elabdellaoui gemaakt. Binnen de kortste keren wist bijna iedereen in Istanbul al van het vreselijke ongeluk van de speler van Galatasaray. The Guardian maakte onlangs een verhaal over het lange en zware traject waar Elabdellaoui vervolgens mee te maken kreeg. ,,De eerste dagen waren het ergst. Alles was compleet zwart, ik had plots geen besef meer van tijd en ruimte, het was zo eng en onwerkelijk.”

Het ziekenhuis benauwde hem. ,,Er waren veel mensen en zoveel lawaai. Stemmen worden zoveel luider als je niet kunt zien. Hoe langer het duurde, hoe banger ik werd. Ik probeerde rustig te blijven, maar had regelmatig paniekaanvallen. Niemand durfde mij te vertellen hoe erg het eruit zag, maar aan hun stemmen hoorde ik dat het niet best was.”

Vanaf het eerste moment was duidelijk dat het een zware klus zou worden voor Elabdellaoui om zijn zicht terug te krijgen, laat staan om ooit weer te kunnen voetballen op het allerhoogste niveau. In februari vorig jaar vertrok hij met zijn zaakwaarnemer Mikail Adampour naar het Cincinnati Eye Institute, waar de gespecialiseerde en veelgeprezen oogarts Edward Holland hem zou gaan behandelen. Hij zou daar zes maanden verblijven zonder vrouw en kinderen en mocht alleen water drinken.



Holland gaf Elabdellaoui zo'n 5 tot 10 procent kans dat hij zijn zicht weer terug zou krijgen en noemde het de zwaarste oogwond die hij in 35 jaar had gezien. Holland pakte de operatie stapsgewijs aan. Zijn zus Ikram vloog over voor een stamceloperatie die aansloeg. Na elf operaties (!), ook aan een nieuw ooglid, kon Elabdellaoui in september weer zien, maar daar nam hij geen genoegen mee. Hij wilde terug naar zijn leven als profvoetballer. Ook die revalidatie werd stapsgewijs opgebouwd, onder meer omdat Elabdellaoui ieder halfuur zijn ogen moest druppelen.

Holland noemt Elabdellaoui ‘de meest gemotiveerde patiënt’ die hij ooit heeft gezien. ,,Zijn doorzettingsvermogen om zijn zicht terug te krijgen, heeft mij en mijn staf geïnspireerd. Hij zal door hoepels van vuur springen als we hem dat vragen. Ik heb tien maanden lang alleen maar gebeden dat ik ooit weer kon kijken, dus dat ik nu weer voetballer ben maakt me zeer emotioneel,” vertelde Elabdellaoui, die in januari weer aansloot bij Galatasaray. Daar werd hij in de armen gesloten door een tot tranen toe geroerde selectie. Na enkele oefenduels stond Elabdellaoui vanavond voor het eerst weer in de basis in de uitwedstrijd bij Göztepe. Linksback Ömer Bayram en aanvallers Halil Dervisoglu en Ryan Babel spelen ook mee bij Galatasaray, dat op een zorgwekkende veertiende plaats staat in de Süper Lig.

Zeven duels voor Feyenoord

In het seizoen 2012/2013 speelde Elabdellaoui ook korte tijd in Nederland. Feyenoord nam hem destijds op huurbasis over van Manchester City, maar na een half jaar vertrok hij al en ging hij op huurbasis verder bij Eintracht Braunschweig. Elabdellaoui speelde onder Ronald Koeman zeven wedstrijden voor Feyenoord.

Na zijn korte avontuur in Rotterdam droeg Elabdellaoui ook nog het shirt van de Griekse topclub Olympiakos (170 wedstrijden) en Hull City (9 duels op huurbasis). In augustus 2013 maakte de 49-voudig international zijn debuut voor het nationale team van Noorwegen, waar hij een vaste kracht en de tweede aanvoerder is. Noorwegen plaatste zich niet voor het EK, nadat in de eerste ronde van de play-offs werd verloren van Servië.

