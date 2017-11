Oma's aan de top: oude sportvrouwen zijn niet te houden

De eerste keer dat de schaatswereld kennismaakte met Claudia Pechstein was in januari 1988. De muur stond nog overeind, Nelson Mandela zat in de gevangenis, en in Zuid-Korea werd een 15-jarig Oost-Duits meisje tweede bij de WK junioren.



Het blijkt het begin van een loopbaan van onmetelijke omvang. Pechstein heeft vele generaties schaatssters overleefd. Tonny de Jong, Anni Friesinger, Renate Groenewold, Cindy Klassen, Paulien van Deutekom...ze heeft ze allemaal zien komen en gaan. Toen Ireen Wüst vijf jaar oud was, veroverde Pechstein in Albertville haar eerste olympische medaille. Toen Martina Sablikova haar eerste wereldtitel won, had Pechstein al op vijf verschillende Spelen eremetaal verzameld.