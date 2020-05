Om deze tien opzienbarende weetjes gaan we Roland Garros missen

VideoVaste prik, eind mei in Parijs: Roland Garros. Maar het traditierijke grand slam werd door de coronacrisis uitgesteld. Verslaggever Rik Spekenbrink zet tien tot de verbeelding sprekende cijfers op een rij, op wat dag 2 van Roland Garros had moeten zijn.

2

Slechts twee keer werd bij de vrouwen een ongeplaatste speelster kampioen op Roland Garros. In 1933 was het de Britse Margaret Scriven, drie jaar geleden de Letse Jelena Ostapenko. Bij de mannen gebeurde het vier keer dat een niet-reekshoofd er met de titel van door ging: de laatste keer Gastón Gaudio in 2004.

Volledig scherm Jelena Ostapenko. © AP

13

Van de vier grand slams is Roland Garros het moeilijkst te winnen, in die zin dat er liefst 13 spelers zijn bij wie het graveltoernooi als enige ontbreekt op de erelijst. Onder anderen Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker, Jimmy Connors, Virginia Wade en Martina Hingis lukte het niet hun ‘career slam’ te voltooien op Roland Garros. Terwijl bijvoorbeeld Roger Federer, Novak Djokovic en Andre Agassi juist in Parijs het kwartet voltooiden.

Het complex van Roland Garros kreeg in 2019 een grote opknapbeurt

76

De langste partij op Roland Garros telde 76 games en ging tussen Paul-Henri Mathieu en John Isner. De Fransman won met 18-16 in de vijfde set. Als het gaat om tijd, valt de eer te beurt aan Fabrice Santoro en Arnaud Clément in 2004. Na 393 minuten (6 uur 33) trok Santoro met 16-14 in de beslissende set aan het langste eind.

86

De langste rally ooit op een grand slam bij de mannen ging tussen Bjorn Borg en Guillermo Vilas, in 1978. De Zweed won de rally, de partij en daarmee het toernooi.

Volledig scherm Björn Borg en Guillermo Vilas in Parijs voor hun halve finale in 1978. © AFP

93(-2)

De fabuleuze winst-verliesbalans van Rafael Nadal op de Franse Open. Uiteraard is de Spanjaard recordkampioen met 12 titels. Slechts twee partijen verloor hij op het Franse gravel: in 2009 van Robin Söderling en in 2015 van Novak Djokovic.

124

In 2013 zette Martin Verkerk een ongekende prestatie neer op Roland Garros, hij haalde als eerste Nederlander de finale van het mannenenkelspel. Onder meer dankzij een geweldige service. In zijn zeven partijen sloeg de reus uit Alphen 124 aces. Juan Carlos Ferrero was Verkerk de baas in de eindstrijd.

Volledig scherm Martin Verkerk. © AFP

263

‘Les ramasseurs de balles’ heten ze in het Frans, de ballenkinderen. Bij de editie van vorig jaar werden 263 jongens en meisjes geselecteerd voor deze eervolle en belangrijke taak. Verder gaan er gemiddeld zo’n 50 duizend ballen doorheen in drie weken tennis, inclusief het kwalificatietoernooi, en worden er door de bespanners zo’n 6 duizend rackets van nieuwe snaren voorzien.

2000

Voor een land met een rijke tennishistorie en een bemiddelde bond, heeft Frankrijk maar weinig Roland Garros-kampioenen voortgebracht. Eén man en één vrouw, om precies te zijn. Mary Pierce was 20 jaar geleden de laatste die het ‘thuis-grand slam’ wist te winnen. Yannick Noah ging haar voor in 1983.

Volledig scherm Mary Pierce in 2000. © REUTERS

520.000

Met een paar nieuwe banen op het complex brak Roland Garros vorig jaar voor het eerst de barrière van een half miljoen bezoekers.

118

Nog 118 dagen en Roland Garros begint. De toernooiorganisatie was er snel bij om het toernooi te verplaatsen naar 20 september van dit jaar. Althans, dat is de grote wens.