OM Bulgarije klaagt man aan wegens racisme

De man wordt nog 72 uur vastgehouden. Er is nog geen datum vastgesteld voor de rechtszaak. Er werden tijdens het duel zogenoemde apengeluiden gemaakt en enkele bezoekers brachten de Hitlergroet. Eerder werden nog zes andere mensen aangehouden. Mogelijk volgen meer arrestaties.



Internationaal is grote verontwaardiging ontstaan over het gedrag van de Bulgaarse fans. De UEFA heeft de zaak in onderzoek. Voorzitter Borislav Michailov van de nationale voetbalbond is inmiddels opgestapt.