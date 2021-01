Olympisch kampioene Visser worstelt met haar vorm: ‘Er zat geen sprankje Esmee in’

Door Pim Bijl



Esmee Visser pakt binnenkort haar koffer in met spullen om een maand lang de schaatsbubbel in te gaan, terwijl haar seizoen er al zo goed als op zit. De olympisch kampioene op de 5000 meter is reserve en mist hoe dan ook alle grote toernooien. Ze is uit vorm en kijkt nu al naar volgend jaar.



Terug naar 28 december. Tijdens de 5000 meter, háár 5000 meter, op het WK-kwalificatietoernooi in Thialf vecht ze tegen de stemmetjes in haar hoofd. Haar gevoel op het ijs is zo verschrikkelijk dat zelfs stoppen door haar hoofd schiet. ,,Ik dacht: waarom ben ik hier aan het rondrijden?”, vertelt ze later die middag. ,,Ik schaats achteruit.”



Ze stopt niet, zwoegt door, maar wordt derde achter Irene Schouten en Carlijn Achtereekte, en omdat een dag eerder de 3000 meter ook niet goed ging, gaan de grote toernooien in deel twee van het seizoen aan haar voorbij. Wel gaat ze de voor schaatsers gecreëerde bubbel in. Niet tegen haar wil: hoogstwaarschijnlijk mag ze toch nog een keer in actie komen tijdens een wereldbekerweekeinde en zonder de bubbel zou haar schaatswinter gevoelsmatig al helemaal klaar zijn. ,,Nu zit ik tenminste nog tussen de andere schaatsers en zie ik mijn coaches dagelijks.”