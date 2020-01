Olympisch kampioen Michel Mulder stopt met schaatsen

Op het NK in december kwam hij op de 500 meter niet verder dan een negende plaats, waardoor hij opnieuw ontbreekt op de grote toernooien. ,,Ik rijd niet meer zestien 34'ers in een jaar zoals toen ik olympisch kampioen werd. Ik zag nog wel heel veel lichtpuntjes en fysiek ben ik ook nog steeds heel sterk. Maar ik wil ook graag resultaten zien”, zegt Mulder bij de NOS.



Mulder werd in 2013 en 2014 wereldkampioen sprint en op de WK afstanden pakte hij twee keer het zilver (in 2012 en 2015).



Later meer.