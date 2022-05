Olympique Marseille zonder vertrouwen naar cruciaal duel met Feyenoord: ‘Ik ben heel verdrietig’

Met videoOlympique Marseille kreeg in aanloop naar de cruciale return tegen Feyenoord in de halve finale van de Conference League een enorme dreun van Olympique Lyon. Peter Bosz en zijn team vertrokken met een 0-3 zege uit het Stade Vélodrome.

Hoewel er bij Olympique Marseille volop klachten waren over de scheidsrechter en de VAR - na discutabele beslissingen omtrent hands, buitenspel en overtredingen - is de Franse pers toch vooral kritisch op wat de ploeg van Jorge Sampaoli zelf liet zien tegen het Olympique Lyon van Peter Bosz. ,,Een vernietigende nederlaag”, zo luidt de conclusie van La Provence.

L’Équipe zag dat Bosz goed naar de wedstrijd van donderdagavond in de Kuip had gekeken: ,,Peter Bosz en Olympique Lyon lieten zich inspireren door Feyenoord. De mannen van Bosz vlogen erop en winnen het Marseille lastig te maken, net zoals Feyenoord dat donderdag deed", zo schrijft de Franse sportkrant.

Dimitri Payet.

,,Vier dagen voor de tweede etappe in de halve finale van de Conference League voerde Olympique Marseille een héél slechte generale repetitie op. Ze werd keihard gestraft door een klinisch Lyon", aldus L’Équipe, dat voormalig Ajax-spits Arek Milik de slechtste van het veld vond en hem ‘beloonde’ met een 3: ,,Nadat hij tegen Feyenoord op de bank moest beginnen, bracht de Pool tegen Lyon niet het gewenste succes. Hij had de kansen, maar overtuigde niet.”

Ook RMC zag hoe Marseille niet het gewenste vertrouwen wist te tanken: ,,Drie dagen na de nederlaag in Rotterdam volgde een volgende avondnederlaag in aanloop naar de revanche-avond die heet belooft te worden. In tegenstelling tot Feyenoord-coach Arne Slot, die met precies dezelfde ploeg tegen Fortuna Sittard speelde, besloot Sampaoli zijn opstelling helemaal om te gooien. Zonder resultaat.”

Quote Donderdag wacht een héél belangrij­ke wedstrijd die ons een plek in de finale kan opleveren. Dat is voor ons cruciaal Jorge Sampaoli

Diezelfde Sampaoli had zoals gezegd veel klachten over de VAR, maar stak ook de hand in eigen boezem: ,,Ik ben heel teleurgesteld. Ik ben verdrietig. Dit is een zeer pijnlijke situatie, maar we kunnen er niets meer aan veranderen. Nu staat donderdag een heel belangrijke wedstrijd te wachten dus we moeten vooruit kijken", aldus de Argentijn, die alvast verklapte wie er tegen Feyenoord onder de lat staat.

,,Donderdag staat Steve Mandanda in het doel", zei de coach, die tegen Lyon Pau López opstelde: ,,We wilden dat Steve volledig gefocust was op donderdag. Dan wacht een héél belangrijke wedstrijd die ons een plek in de finale kan opleveren. Dat is voor ons cruciaal.”

