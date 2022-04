Olympique Marseille moet deel van stadion dichthouden tegen Feyenoord

De Franse club kreeg ook boetes van in totaal bijna 100.000 euro. Supporters staken vuurwerk af en gooiden voorwerpen op het veld. Daarnaast blokkeerden ze trappen en op de tribunes vonden vechtpartijen plaats. In het centrum van Marseille liep het eveneens uit de hand tussen supportersgroepen van beide clubs.

Feyenoord ontvangt Marseille volgende week donderdag (28 april) in De Kuip. Een week later volgt de return in Zuid-Frankrijk. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale van het derde Europese bekertoernooi, op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana.