Olympique Lyonnais Féminin, het meest dominante sportteam ter wereld

Vijfde CL op rij?Het vrouwenteam van Olympique Lyon kan zondagavond in San Sebastián voor de vijfde keer op rij de UEFA Women's Champions League winnen. Eigenlijk twijfelt bijna niemand eraan dat VfL Wolfsburg in de finale opnieuw verslagen zal worden, want geen team ter wereld was de afgelopen tien jaar zo dominant als OL Féminin.

Het Real Madrid uit de jaren 50, de Boston Celtics uit de jaren 60, het Ajax uit de jaren 70, de Chicago Bulls uit de jaren 90, het huidige Mercedes of het rugbyteam van Nieuw-Zeeland dan misschien? Allemaal dominante sportteams, maar eigenlijk komen alleen de prestaties van de All Blacks (van 2009 tot 2017 liefst 47 zeges op rij) in de buurt van wat het vrouwenteam van Olympique Lyon de laatste tien jaar neerzet.



Even een paar cijfers om de dominantie weer te geven: veertien landstitels op rij en negen keer de Coupe de France in twaalf jaar tijd. Dan het doelsaldo in de laatste tien seizoenen in de Division 1 Féminine, de Franse vrouwencompetitie: 1077 goals voor, 57 stuks tegen. Van de laatste 212 competitieduels werden er 201 gewonnen en werden er slechts twee verloren. In Europees verband is Lyon de laatste jaren al net zo dominant met zes Champions League-zeges in tien jaar, morgenavond dus zeer waarschijnlijk de zevende in elf jaar tijd.

Lees ook Renard kopt Olympique Lyon naar finale, speelkansen voor Van de Sanden Lees meer

Investeringen van voorzitter Aulas

Volledig scherm Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas twee jaar geleden bij de finale tegen Wolfsburg in Kiev, waarin Shanice van de Sanden met drie assists in de verlenging schitterde als invalster. © AFP Hoe is die heerschappij in het vrouwenvoetbal ontstaan? Een lange historie zit daar zeker niet achter. Lyon begon pas in 2004 met een vrouwenteam, terwijl de vrouweneditie van de Champions League (toen nog UEFA Women's Cup) in 2001 al bestond. De voorzitter van Olympique Lyon is Jean-Michel Aulas, al sinds 1987. Hij werkte binnen vier jaar de schulden weg en zette langzaam een topteam neer bij het mannenteam van Olympique Lyon, dat in 2002 voor het eerst kampioen van de Ligue 1 werd. Het was het begin van zeven landstitels op rij.



In 2004 besloot Aulas de licentie van FC Lyon, dat al sinds 1970 een vrouwenteam had en in de jaren 90 al drie keer kampioen was geworden, over te kopen. Nationale successen bleven vervolgens niet lang uit. De eerste titel kwam in 2007 en dit jaar volgde de veertiende titel op rij, een reeks die dus al twee keer zo lang duurt als die bij het mannenteam van spelers als Juninho Pernambucano (nu technisch directeur bij de club), Sidney Govou en Karim Benzema.

Aulas durfde te investeren in het vrouwenvoetbal toen daar nog nauwelijks animo voor was, maar zag een toekomst voor het vrouwenvoetbal en besloot dat 'zijn’ Olympique Lyon de absolute grootmacht moest gaan worden. Aulas, goed voor zo'n 600 miljoen euro, bezoekt al jaren vrijwel alle wedstrijden van het vrouwenteam en laat het team met chartervluchten naar verre uitduels vliegen.

Aulas had die plannen/dromen voor Europese dominantie ook voor het mannenteam, maar Lyon bleek in de Champions League uiteindelijk toch niet op te kunnen boksen tegen gevestigde namen als Bayern München, FC Barcelona en Real Madrid. Dit jaar bereikte het mannenteam van Lyon voor de tweede keer de halve finales in de Champions League, maar werd het ook zevende in de Ligue 1 en speelt het voor het eerst sinds 1997 geen Europees voetbal.

In het vrouwenvoetbal is het vooral de vraag wie Lyon de komende jaren van de troon kan stoten. VfL Wolfsburg wil het kunstje morgenavond dolgraag flikken, maar de Duitse topclub (vier landstitels op rij) verloor in 2016 (na strafschoppen) en in 2018 (na verlenging) al in de finale van Lyon. In 2017 en 2019 was Lyon in de kwartfinales te sterk.

Volledig scherm Lucy Bronze en Shanice van de Sanden met de Champions League-trofee in 2019. © BSR Agency Volledig scherm Ada Hegerberg en Shanice van de Sanden met de Champions League-trofee in 2019. © REUTERS

Hegerberg en Renard de absolute sterren

🗣️ "Well done girls, congratulations, but it's not over. We've not done all of that for nothing. It's not over yet. Our rest is important now, it was tough. We will celebrate together but it's back to work. It is not finished." Wendie Renard after the semi-final💪 #UWCL #UWCLfinal null Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan. Shanice van de Sanden, de razendsnelle rechtsbuiten uit IJsselstein, is sinds 2017 speelster van Olympique Lyon. Ze won dus al drie keer de Champions League en was met haar assists belangrijk in twee finales. Lyon is met een budget van 10 miljoen euro per jaar in staat om vrijwel alle grote namen vast te leggen. Zo kwam in 2014 de talentvolle Noorse spits Ada Hegerberg naar Lyon. Ze is nu 25 jaar, maar staat al op 220 goals in 182 wedstrijden voor de club. Hegerberg scheurde in januari haar kruisband af en werkt nog aan haar herstel, maar ook zonder haar goals is Lyon weer de grote favoriet voor de eindzege.

De belangrijkste speelster bij Lyon is echter nog altijd Wéndèleine Thérèse ‘Wendie’ Renard, sinds 2006 speelster van de club. De in Martinique geboren international van Frankrijk is 1,88 meter, kopsterk, een absolute leider en goed voor 102 goals in 343 wedstrijden. Let op, Renard is een centrale verdediger. Bovenstaande cijfers zeggen alles over de dominantie van Lyon in het vrouwenvoetbal, maar de laatste jaren komt PSG in de Franse competitie steeds dichterbij en in Engeland investeren clubs als Arsenal, Chelsea en Manchester City ook steeds meer geld in het vrouwenteam.

Vanwege de spannendere competitie is de FA Women's Super League de laatste jaren ook steeds populairder bij topspeelsters uit Australië, Duitsland en de Verenigde Staten. ,,In het vrouwenvoetbal zijn de meeste teams heel hecht en kunnen de speelster vaak ook buiten het veld goed met elkaar opschieten, maar in mijn 18 maanden bij Lyon heb ik daar weinig van gemerkt. Het is meer een machine dan een hecht team, maar het was zeker een bijzondere en leerzame ervaring. De Franse competitie is niet echt uitdagend, de trainingen zijn vaak zwaarder dan de wedstrijden", zei Engels international Izzy Christiansen, tegenwoordig weer actief in eigen land bij Everton.

Het lijkt echter nog wel even te gaan duren voordat de Duitse, Engelse en Spaanse topclubs (weer) op hetzelfde niveau zitten als Olympique Lyonnais Féminin, dat beschikt over een selectie met 24 internationals uit twaalf verschillende landen.



Om de verhoudingen nog even weer te geven: de IJslandse middenvelder Sara Björk Gunnarsdóttir (29) was al jaren een vaste en gewaardeerde kracht bij Wolfsburg, maar wilde toch een keer die Champions League winnen. Morgenavond kan ze dat gaan doen, uitgerekend tegen de club waarmee ze in juli nog de Duitse dubbel won. Succes is te koop, dat heeft Jean-Michel Aulas inmiddels wel bewezen.

Volledig scherm Vreugde bij Wendie Renard na de gewonnen halve finale tegen Paris Saint-Germain. © AFP