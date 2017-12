Olympique Lyon verkleint achterstand op PSG met nipte zege

zondag hoofdklasse b Halsteren terug in top 3, Baronie te laat op gang bij Gemert

18:04 Door de comfortabele 2-0 zege in eigen huis tegen de beloften van FC Den Bosch staat Halsteren weer in de top 3. De achterstand op koploper OSS’20 is nu drie punten. Baronie verliest van Gemert en blijft zo in de gevarenzone.