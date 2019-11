Olympique Lyon ook tegen FC Zenit zonder Depay

Complete loting WK Van Gerwen tegen winnaar Klaa­sen-Bur­ness, Barney loot Young

21:16 Titelverdediger Michael van Gerwen treft in de tweede ronde van het WK darts de winnaar van het eersterondeduel tussen Jelle Klaasen en Kevin Burness. Dat heeft de loting vanavond uitgewezen. Het is mogelijk niet de enige ‘Dutch clash’ in de tweede ronde. Als Raymond van Barneveld zijn eerste ronde wint, van Darin Young, dan stuit hij op Jeffrey de Zwaan in de tweede schifting. ‘Het is een opmerkelijk loting”, zei Van Barneveld in een eerste reactie bij RTL7.