Olympique Lyon in blessuretijd voorbij rivaal Saint-Étienne

Depay was in de beginfase dicht bij de openingstreffer. Zijn prachtige boogbal werd door doelman Stéphane Ruffier echter nog net onder de lat weggetikt. Romain Hamouma zorgde voor 1-0 namens de thuisploeg, Nabil Fekir benutte voor de bezoekers na ruim een uur een strafschop. Door de zeer late zege, na twee remises op rij in 2019, ging Olympique Lyon over rivaal AS Saint-Étienne heen naar de derde plek. Die is aan het einde van het seizoen goed voor een plek in de voorronde van de Champions League.