Olympiakos toont veerkracht tegen effectief Tottenham

Kans op kans kreeg Olympiakos, vooral Daniel Podence. De Portugees kwam in de 18de minuut echter niet verder dan een schot op de paal. Niet veel later volgde één van de weinige aanvallen van Spurs in Griekenland. Harry Kane werd wat opzichtig neergelegd door Yassine Meriah. De Engelse spits schoot de penalty op prachtige wijze - hoog door het midden - binnen.

Olympiakos bleef echter gaan. Vlak voor de rust had Podence het vizier wel op scherp. Met een schuiver in de verre hoek zorgde de middenvelder voor de gelijkmaker. Een paar minuten na de rust kreeg ook Olympiakos een penalty. Mathieu Valbuena kreeg een tikje van Jan Vertonghen. Arbiter Gianluca Rocchi vond het genoeg voor een strafschop en de VAR floot de Italiaan ook niet terug. Na Kane nam ook de neerlegde Valbuena de penalty zelf en tekende zo voor de gelijkmaker.

Olympiakos bleef daarna het spel maken, maar de finalist van vorig seizoen was het dichtst bij de zege. Invaller Erik Lamela ging vlak voor tijd echter voor eigen succes in plaats van de bal af te geven op de vrijstaande Kane, die zichtbaar boos was over het egoïsme van zijn Argentijnse ploeggenoot.