Olympiakos schakelt AC Milan uit na thriller

Beide ploegen eindigen daardoor op tien punten. Omdat het in Milaan ook 3-1 werd voor de Italianen geldt het doelsaldo en dat is in het voordeel van Olympiakos (11-6 om 12-9). Kostas Fortounis was de held van Athene. Hij schoot tien minuten voor het einde een strafschop binnen, de 3-1.

Alle doelpunten vielen in het laatste half uur. In de 60e minuut maakte Pape Abou Cisse uit Senegal de 1-0. De Colombiaan Cristían Zapata van AC Milan was tien minuten later met een eigen doelpunt verantwoordelijk voor de 2-0. Zapata herstelde zijn fout een minuut later. Met 2-1 was AC Milan zeker van Europese overwintering.



Nota bene aanvoerder Ignazio Abate leidde de fatale strafschop in. Hij trok een Griek naar de grond. Fortounis schoot Olympiakos naar de laatste 32.