Ola John voor drie jaar naar Portugese subtopper

Geen finale voor Haase in Umag

19:36 Tennisser Robin Haase heeft de finale van het internationale graveltoernooi van Umag niet gehaald. De Nederlander verloor in Kroatië in de halve finale van de Argentijn Guido Pella, 3-6 6-1 2-6. Pella is de nummer 72 van de wereld, Haase is nummer 38.