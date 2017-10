OGC Nice onderuit tegen Olympique Marseille

Gemengde gevoelens bij volleybalsters: 'Kunnen bijna oud-zilverzaak beginnen'

22:18 De Nederlandse volleybalsters stonden na afloop trots op het podium met hun zilveren medailles, maar toch overheerste de teleurstelling over de verloren EK-finale tegen Servië. ,,We kunnen over vijftig jaar een oud-zilverzaak beginnen," zei Maret Balkestein-Grothues tegen de NOS.