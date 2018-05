Officieel: Vissel Kobe legt Andrés Iniesta vast

,,Dit is een heel speciale dag voor mij en een belangrijk moment in mijn carrière'', aldus Iniesta, die werd verwelkomd door Hiroshi Mikitani. Deze 53-jarige Japanner is eigenaar van elektronicabedrijf Rakuten, dat hoofdsponsor is van zowel Barcelona als Vissel Kobe. ,,De komst van Iniesta is niet alleen heel belangrijk voor Vissel Kobe, maar zal het voetbal in Japan en heel Azië een 'boost' geven'', zei Mikitani. ,,We hopen met Andrés de nummer 1 van Azië te worden.''