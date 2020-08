Officieel: Schreuder en Larsson maken staf Koeman compleet bij Barcelona

Alfred Schreuder en Henke Larsson zijn de komende twee jaar assistent-trainer van Ronald Koeman bij FC Barcelona. Het was al even duidelijk dat de Nederlander en de Zweed de net aangestelde oud-bondscoach gingen ondersteunen, maar vandaag zijn de contracten dan ook echt getekend, tot medio 2022.

Schreuder was tot juni hoofdtrainer bij TSG 1899 Hoffenheim. Daarvoor was hij assistent bij Ajax van Erik ten Hag. Voor Larsson is het zijn eerste grote trainersklus, na wat ervaringen in thuisland Zweden.

Koeman en Larsson kennen elkaar uit hun tijd bij Feyenoord. Ze speelden er in de seizoenen 1995 en 1997. Toen Koeman in Rotterdam coach werd, liep de Zweed er stage. Larsson is ook geen onbekende bij de Catalaanse club. Hij speelde er in twee seizoenen 62 wedstrijden en maakte daarin 22 doelpunten. Hij won met Barça één keer de Champions League, twee landstitels en de Spaanse supercup.



Schreuder geldt volgens zijn nieuwe werkgever als ‘een expert in strategiespelen en met uitgebreide ervaring in zowel Nederland als Duitsland’. Schreuder werkte onder meer bij FC Twente, Hoffenheim en als assistent-trainer bij Ajax, en voetbalde bij onder andere RKC, NAC en Feyenoord.



Koeman, die zijn functie als bondscoach van Oranje opgeeft voor zijn droombaan in Barcelona, tekende woensdag al zijn contract. Alle aandacht moest volgens Barça naar de komst van Koeman gaan. Twee dagen later tekenen dus ook zijn assistenten hun contract bij de Spaanse topclub.

Koeman maakte er geen geheim van dat Schreuder en Larsson mee moesten naar de Spaanse club. In een interview met de NOS op donderdag sprak de ex-bondscoach zijn expliciete vertrouwen uit in de kwaliteiten van de 48-jarige Barnevelder. ,,Je zoekt naar iemand met ervaring in veldtrainingen. Schreuder heeft in zijn periode bij Ajax veel invloed gehad en spelers zijn altijd zeer positief over hem. Hij is assistent geweest van Julian Nagelsmann, de coming-man in de trainerswereld, en hij heeft veel ideeën.”



Spaanse media meldden dat Schreuder eerste assistent wordt en Larsson tweede. De Zweed zal zich vooral richten op het verbeteren van de aanval en zal jonge talenten als Ansu Fati en Francisco Trincão veel moeten bijbrengen.