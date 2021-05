Officieel: Olympique Lyon presenteert Peter Bosz als nieuwe coach

Bosz had als speler al een verleden in Frankrijk. Tussen 1988 en 1990 was hij actief bij het Franse Toulon en nu gaat de Nederlander dus ook als coach aan de slag in de Franse competitie. Daarmee heeft de voormalig coach van onder meer Ajax, Heracles Almelo, Vitesse en De Graafschap een nieuwe uitdaging gevonden nadat hij in maart van dit jaar werd ontslagen bij Bayer Leverkusen.



Op de website schrijft Olympique Lyon, waar Memphis Depay deze zomer vertrekt, dat Bosz onder meer werd gekozen vanwege zijn ruime ervaring als coach, met meer dan vierhonderd wedstrijden achter zijn naam. ,,Bij verschillende clubs heeft hij laten zien dat hij vertrouwt op de jonge spelers die hij tot zijn beschikking had. Het Peter Bosz-profiel sprak ons meteen aan en zijn komst versterkt onze strategie om meer te vertrouwen op onze academie, die achter Real Madrid en FC Barcelona op de derde plaats staat in Europa", zo valt er te lezen.



Bosz gaat met Olympique Lyon niet de Champions League in. Onder Garcia eindigde de club als vierde achter Lille, Paris Saint-Germain en AS Monaco. Bosz en consorten zijn daardoor wel geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.



Zondagochtend om 10.00 uur geeft Bosz samen met technisch directeur Juninho Pernambucano en voorzitter Jean Michel Aulas een persconferentie.