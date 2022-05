Officieel: Marc Overmars haalt Mark van Bommel naar Antwerp als nieuwe trainer

De laatste details werden begin deze week afgerond en dus stond niets een contract nog in de weg. Van Bommel is de opvolger van Brian Priske - hij werd afgelopen maandag aan de kant geschoven op de Bosuil. De Nederlander heeft een enorm palmares als speler. Succesvol bij PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan. Als trainer lukt het voorlopig allemaal wat minder: zowel bij PSV als bij Wolfsburg werd hij ontslagen.

Overmars

De trainerswissel is de eerste grote beslissing van Marc Overmars bij Antwerp. Overmars werd eind maart aangesteld als technisch directeur, slechts zes weken nadat hij was vertrokken bij Ajax als gevolg van een affaire rond grensoverschrijdend gedrag. Overmars had gedurende een langere periode meerdere vrouwelijke collega’s grensoverschrijdende berichten gestuurd. Ajax maakte hier melding van bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat de zaak in behandeling heeft.

De verrassing was dan ook groot toen Overmars zes weken later al weer aan een nieuwe baan begon bij Antwerp. ,,Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten”, zei hij tijdens zijn presentatie over zijn vertrek bij Ajax. ,,Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren.” Enkele sponsoren van Antwerp stopten vanwege de aanstelling van Overmars.