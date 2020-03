Officieel: Grand Prix van Zandvoort uitgesteld

Ook de andere GP’s in mei kunnen niet doorgaan: die van Spanje en Monaco. Eerder werden al de races in Australië, Bahrein, China en Vietnam afgelast. ,,Vanwege de aanhoudende situatie van Covid-19 en na gesprekken met Formule 1 en de drie organisatoren is vandaag bevestigd dat de Formule 1 Dutch Grand Prix 2020 en de Grand Prix van Spanje en die van Monaco worden uitgesteld”, aldus de FIA.

Het maken van een nieuwe kalender is nog niet zo eenvoudig. Niet alleen omdat alle geschrapte races een nieuwe plek moeten krijgen in een tijdsbestek van een aantal maanden. Voor Zandvoort zou worden gedacht aan de zomer, maar dat is organisatorisch een probleem. Met tienduizenden badgasten per dag puilt het kustplaatsje dan al uit zijn voegen. Hotels zullen voor al het F1-personeel niet voor het oprapen liggen.



De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort zou de eerste race op Nederlandse bodem zijn sinds 1985. Voor de race is het circuit volledig op de schop gegaan. Zo zijn er meerdere bochten vernieuwd en is de gehele paddock vernieuwd. In de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht loopt het asfalt schuin omhoog, zoals op een wielerbaan. Ook de pitstraat, het rechte stuk met start en finish en de Tarzanbocht zijn grondig aangepakt.