Of ik live op de Griekse radio wil kletsen over PAOK, de club waar ik een column over heb geschreven? Natuurlijk!

Snel parkeer ik mijn auto in de berm. Vervolgens steek ik mijn wijsvinger in mijn rechteroor en met de andere hand duw ik mijn telefoon zo hard mogelijk tegen het andere oor. Voorover gebukt en met de ogen dicht probeer ik, door het gekraak heen, íets uit de woordenbrij op te maken. Dat lukt. Met moeite maar uiteindelijk lukt het. Of hij me morgenmiddag wéér mag bellen om live in de radio-uitzending te kletsen over PAOK Saloniki, de club waar ik, in het verre Nederland, een columnpje over heb geschreven. ‘Off course sir, no problem.’