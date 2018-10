Oekraïne promoveert als eerste land in Nations League

Met de maximale score van negen punten uit drie duels is Oekraïne al zeker van de eerste plaats in de groep en daarmee promotie naar divisie A. Tsjechië bleef op drie punten staan, Slowakije wacht na twee duels nog op het eerste punt.



Wales nestelde zich in groep 4 van divisie B op de eerste plaats door in Dublin met 1-0 te winnen van Ierland. Harry Wilson tekende na een uur voor de winnende treffer in het duel dat onder leiding stond van scheidsrechter Björn Kuipers. Bij Wales ontbraken de sterren Gareth Bale (geblesseerd) en Aaron Ramsey, die naar huis was gegaan om bij de geboorte van zijn tweelingzoons te zijn. De ploeg van Ryan Giggs heeft zes punten uit drie wedstrijden, Denemarken volgt met vier uit twee.