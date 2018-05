Oekraïense politie doet inval bij 35 clubs en pakt arbiter op

De clubs waar de invallen zijn gedaan, vormen samen 67 procent van de profclubs. Er is onderzoek gedaan bij vijf clubs die op het hoogste niveau uitkomen: FC Zorya, Vorskla, Zirka, Olimpik en Olexandriya. De politie is vijf criminele groepen op het spoor die betrokken zouden zijn bij 57 matchfixing-zaken. Er zouden in totaal 328 mensen bij betrokken zijn. ,,De criminele groepen bestaan uit eigenaren van voetbalclubs, spelers, scheidsrechters, coaches en burgers", aldus Arsen Avakov, hoofd van het Oekraïense Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens de persconferentie in Kiev werden video’s en audiotapes gepresenteerd waarop telefoongesprekken te horen zijn. De aanklager moet beslissen welke mensen vervolgd gaan worden.



,,Het is een historische dag voor het Oekraïense voetbal. Dit is maar pas het begin. We hopen dat deze keer men er niet vanaf komt met slechts boetes’’, aldus Andriy Pavelko, voorzitter van de Oekraïense voetbalbond.