Oekraïens voetbal in diepe rouw na dood bondsarts

,,De beste artsen van Oekraïne hebben de laatste weken voor zijn leven gevochten, maar Anton heeft het niet gered. Het is onmogelijk zijn verlies in woorden uit te drukken. Meer dan twintig jaar was Ashot, zoals iedereen hem noemde, clubarts van Metalist Charkov en het nationale team. Namens de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond Andrew Pavelka, bondscoach Andei Sjevsjenko en de hele Oekraiënse voetbalfamilie zijn we in diepe rouw en betuigen we ons diepste medeleven aan zijn familie.”



Het coronaviorus heeft in Oekraïne aan meer dan 1600 mensen het leven gekost. Een kleine 70.000 mensen is besmeet (geweest).