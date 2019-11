Ødegaard kijkt uit naar eerste wedstrijd tegen Real Madrid: ‘Ik heb geen haast’

Voor de Noorse spelmaker Martin Ødegaard (20) wacht zaterdag in Madrid een bijzonder duel. Na zijn seizoenen op huurbasis in Nederland bij sc Heerenveen en Vitesse is hij nu door Real Madrid gestald bij Real Sociedad. Met die club gaat Ødegaard zaterdag op bezoek in Estadio Santiago Bernabéu.

Real Sociedad is mede dankzij Ødegaard een van de verrassingen in La Liga. De ploeg uit San Sebastián staat vijfde met slechts twee punten minder dan de gedeelde koplopers FC Barcelona en Real Madrid, al staan zij vanwege de verschoven Clásico vanaf 18 december pas weer op een gelijk aantal wedstrijden met de andere achttien clubs in La Liga.

,,Het is een speciale wedstrijd voor mij”, zegt Ødegaard, die pas één duel speelde voor zijn werkgever uit de Spaanse hoofdstad. Op 23 mei 2015 viel hij in in een thuiswedstrijd tegen Getafe. ,,Mijn doel is en blijft het te maken bij Real Madrid. Daarom heb ik daar ooit een contract getekend. Maar ik heb geen haast. Ik ben gelukkig hier.”

De vraag is of Ødegaard zaterdag kan meedoen tegen Real Madrid. Vanwege een hielblessure kon de linkspoot ook niet meedoen in de interlands van Noorwegen tegen de Faeröer en Malta afgelopen week.

