Ødegaard keert terug naar Real Madrid

19:07 De 104de editie van Gran Piemonte is gewonnen door George Bennett. De Nieuw-Zeelander mag later deze maand zijn kopmannen Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk bijstaan in de Tour de France, maar liet vandaag zien het ook zelf te kunnen. Na een knappe solo bleef hij Diego Ulissi en Mathieu van der Poel voor.