'Ocon kreeg teamorders van Mercedes om Hamilton voorbij te laten'

Opvallend bericht na afloop van de Grand Prix van Monaco. Esteban Ocon liet tijdens de race namelijk Lewis Hamilton eenvoudig passeren. Na afloop werd de Fransman, die uit de Mercedes-school komt, gevraagd of er sprake is van een ongeschreven regel om Mercedes-coureurs niet in de weg te zitten. Zijn antwoord: ,,Ehm. Misschien."