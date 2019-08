Ochoa terug naar Mexico, oud-PSV’er naar Noord-Ierland

Soap voorbij PSV verlengt contract van Donyell Malen tot 2024: ‘Ik weet zeker dat ik hier nog veel kan leren’

6 augustus PSV heeft het contract van Donyell Malen opengebroken tot medio 2024, eerder liep het contract van de aanvaller tot 2020. PSV was al een tijdje met de aanvaller in gesprek over een nieuwe verbintenis. ,,Ik weet zeker dat ik hier nog veel kan leren”, zegt de jeugdinternational van Oranje.