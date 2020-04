O'Neill levert functie als bondscoach Noord-Ierland in

Onder de populaire O'Neill eindigde Noord-Ierland als derde in een kwalificatiepoule C voor het EK, achter Duitsland en Nederland. Die prestatie leverde de landenploeg een ticket op voor de play-offs voor de Europese eindronde, die vanwege het coronavirus naar de zomer van 2021 is uitgesteld.

Noord-Ierland zou op 26 maart tegen Bosnië en Herzegovina uitkomen in de play-offs. Die wedstrijd werd echter uitgesteld wegens de pandemie en wordt niet eerder dan in de herfst ingehaald. O'Neill wil zijn functie als bondscoach niet nog langer combineren met zijn baan als clubtrainer van Stoke City. ,,Ik had me graag met Noord-Ierland opnieuw voor een grote eindronde gekwalificeerd. Maar dat is nu niet meer mogelijk", vindt hij.



O'Neill was acht jaar bondscoach van Noord-Ierland en plaatste zich met zijn ploeg voor de eindronde van het EK van 2016.