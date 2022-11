Nyck de Vries test dinsdag in Abu Dhabi al Formule 1-auto van AlphaTauri

Tijdens de Young Driver Test van dinsdag in Abu Dhabi stappen heel wat coureurs in bij hun nieuwe team. De Vries heeft voor volgend jaar een vaste plek in de Formule 1 bij AlphaTauri gekregen. De Nederlander staat tot het einde van dit seizoen nog onder contract bij Mercedes. De Vries reed de afgelopen jaren voor Mercedes in de elektrische raceklasse Formule E en was sinds begin vorig jaar reservecoureur bij het Duitse Formule 1-team.