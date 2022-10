Nyck de Vries tekent bij AlphaTauri en wordt tweede Nederlander in F1

Met samenvatting Volleybal­sters uitgescha­keld op WK na kansloze missie tegen topfavo­riet Brazilië

Het WK in eigen huis is voorbij voor de Nederlandse volleybalsters, al hebben ze voor de vorm nog een wedstrijd te spelen. De kwartfinale is buiten bereik, het werd tegen Brazilië in Ahoy 3-0.

7 oktober