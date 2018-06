Nyck de Vries pakt op Circuit Paul Ricard zege in F2

De 23-jarige Fries begon als vierde aan de wedstrijd, maar kwam na 21 ronden als eerste over de finish na een sterk optreden. Het was zijn eerste overwinning in dit seizoen. Hij eindigde gisteren in de hoofdrace als vijfde. In het WK-klassement klom hij naar de derde plek.



,,Deze overwinning was een kwestie van tijd'', liet De Vries op Ziggo Sport weten. ,,Het was een comfortabele zege. Met de snelheid van de auto zat het vandaag wel goed. We verdienden deze overwinning meer dan wie dan ook.''