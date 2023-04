Nyck de Vries kan goede startpositie vergeten na crash: ‘Weet niet wat er precies gebeurde’

Met videoNyck de Vries heeft zijn goede vrije training van eerder vandaag geen vervolg kunnen geven tijdens de kwalificatie . De Nederlandse rookie zette zijn AlphaTauri in de muur, terwijl hij juist over goede papieren beschikte om ver te komen.

De Vries is nog puntloos in de WK-stand, maar hoopte daar in Bakoe verandering in te gaan brengen. Hij eindigde in de eerste (en enige) vrije training verrassend als zesde. Vervolgens liep de kwalificatie minder af. Met zijn crash zorgde hij voor de eerste van twee rode vlaggen in een chaotische sessie. Ook Pierre Gasly haalde het einde niet.

De Vries wilde wachten met het trekken van conclusies na zijn vroegtijdige aftocht in Bakoe. ,,Om eerlijk te zijn weet ik niet wat er precies gebeurde. Daar gaan we naar kijken met het team en dan weten we wat er misging”, aldus de Nederlandse rookie. Bij de start van de kwalificatie signaleerde De Vries en zijn team een probleem met de remmen. Daar werd aan werkt, alvorens hij weer de baan op mocht. ,,Dat was duidelijk een probleem, maar ik weet niet of er uiteindelijk een link was.”

Bekijk de crash van De Vries

Dat de AlphaTauri goed loopt in Bakoe, liet teamgenoot Yuki Tsunoda wel zien. Hij start zondag als achtste. ,,Dit is heel erg teleurstellend, want ons pakket is echt competitief”, zei De Vries daarover. ,,In de eerste training waren we heel sterk, dan hoop je dat om te zetten in een resultaat. Dat heb ik niet kunnen doen en dat is balen.”

Volledig scherm Nyck de Vries. © REUTERS

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

