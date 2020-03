Nuytinck over chaos in Serie A: ‘We leven in onzekerheid’

Door Jeffrey van der Maten



Na een wekenlang durende rit in een achtbaan kwam gisteravond laat het verlossende woord: de clubs in de Serie A komen deze maand niet meer in actie. ,,Dat is heel raar, maar natuurlijk zagen we dat aankomen’’, vertelt Nuytinck telefonisch vanuit Udine. ,,Het kwam niet als een totale verrassing, aangezien heel Italië in een lockdown zit. Dit is voor de clubs en competitie niet goed.’’ Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de Serie A plat is gelegd.



Een chaos noemt Nuytinck de laatste weken. Wedstrijden werden afgelast, verplaatst en afgewerkt achter gesloten deuren. ,,Afgelopen week leefden we toe naar de wedstrijd tegen Fiorentina. Je bereidt je voor op de ploeg, traint tactisch, maar de wedstrijd werd er een paar uur voor aanvang uitgehaald. Dat is wel heel raar, hoor. Je weet eigenlijk niet hoe, waar, wanneer en tegen wie je speelt. Het is lastig om je voor te bereiden. We leven in onzekerheid. Ook die maandag en dinsdag waren vreemd. Normaal gesproken zit je dan nog in de nasleep van de wedstrijd.’’