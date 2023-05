Nuytinck en Lammers degraderen met Sampdoria na elf seizoenen uit Serie A

Met video Max Verstappen glundert na zege: ‘Ik heb genoten, het was een hele sterke race’

Max Verstappen kon glunderen in Miami. Hij won voor het tweede jaar op rij de Formule 1-race in de Amerikaanse stad en deed dat na een vlekkeloze inhaalrace. ,,Starten vanaf de negende plaats en dan winnen is heel bevredigend”, zei de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull. ,,Ik heb genoten, het was een hele sterke race.”