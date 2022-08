Nummer 1 van de wereld, wie wil?!

Door Rik Spekenbrink



Stefanos Tsitsipas draaide er niet omheen. De gedachte dat hij in de race was om nummer 1 van de wereld te worden, verlamde hem maandag totaal. ,,Ik speelde als een amateur”, oordeelde de Griek vernietigend over zijn spel tegen de Colombiaanse qualifier Daniel Galan. Hij verloor in de eerste ronde, terwijl hij juist gold als één van de favorieten voor de titel. De manier waarop was pijnlijk: in de eerste twee sets won hij precies één game.