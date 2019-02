Nuis zegt gouden schaatsschoenen vaarwel

,,Kjeld is geen grijze muis en dat moet hij niet worden ook. Hij is misschien best wel een flapuit en een beetje losse jongen, maar hij is niet zo impulsief als iedereen denkt. Helemaal niet zelfs. Hij luistert altijd goed en weet heel goed waarmee hij bezig is.’’



Volgens Orie kun je goed zien dat Nuis nu op andere schoenen rijdt. ,,Kjeld beweegt anders, je ziet het vooral bij de start. Hij komt makkelijker in zijn schaatspositie en kan die ook makkelijker houden, maar of dat uiteindelijk resulteert in snellere tijden, zullen we moeten afwachten. Eerst nog maar eens even goed testen, want hij heeft er nog geen wedstrijd mee gereden.’'