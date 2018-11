Nuis voert weer Nederlands podium aan in Tomakomai

Kodaira ook de snelste op 1000 meter, Wüst vierde

8:12 Nao Kodaira heeft bij de wereldbeker in Tomakomai ook de 1000 meter op haar naam geschreven. De 32-jarige Japanse zegevierde voor eigen publiek in de buitenlucht in een tijd van 1.17,31. Ze pakte eerder dit weekeinde al twee keer goud op de 500 meter, de afstand waarop ze olympisch en wereldkampioene is.